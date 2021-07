Rugby : les All Blacks déroulent contre les Fidjiens

Les All Blacks se sont largement imposés face aux Fidjiens à Dunedin. Les Fidjiens se sont accrochés en première période avant de lâcher et de finalement s’incliner (57-23). Samedi prochain, Néo-Zélandais et Fidjiens se retrouveront pour la revanche.

Pour son second test match, la Nouvelle-Zélande a écrasé les Fidji (57-23). Les Fidjiens avaient pourtant bien résisté en première période (21-11) en n’encaissant que trois essais. La deuxième mi-temps, remportée 36-12 par les All Blacks, a été un véritable festival offensif. George Bridge a marqué trois minutes après le retour des vestiaires, suite à une pénalité et une passe de Havili, qui l’a trouvé dans le coin gauche. C’est notamment Dane Coles qui a fait beaucoup de mal aux Fidjiens. Le talonneur s’est offert un quadruplé en vingt-quatre minutes (52e, 64e, 73e, 76e). Les deux autres essais sont l’œuvre de Jordie Barrett (9e) et George Bridge (44e). Beauden Barrett a transformé six des neuf essais pour un score final de 57-23.

Les deux sélections ont à nouveau rendez-vous samedi prochain (17 juillet). Les Néo-Zélandais affronteront également l’Australie, le 7 août.