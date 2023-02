Saisie de 3,2 kilos d’ice : deux détentions provisoires, un contrôle judiciaire

D’après le le procureur de la République Hervé Leroy les deux quarantenaire interpellés mercredi avec des sachets d’ice cachés dans leurs valises s’étaient fournis auprès d’un trafiquant mexicain. Ils ont été mis en examen, de même qu’un complice « actif » resté à Tahiti, et seront jugés le 13 avril.

L’enquête de l’Ofast et de la section de recherche de Papeete avait été ouverte voilà déjà deux semaines, comme le rappelle le procureur Hervé Leroy dans un communiqué diffusé ce lundi. Elle a permis d’établir que deux individus se rendaient à Los Angeles pour acheter de l’ice auprès d’un trafiquant mexicain. Les deux hommes de 40 ans ont donc été interpellés à leur retour, avec dans les double-fonds de deux valises 11 sachets d’ice, pour un total de 3,2 kilos. « Deux autres hommes et une femme apparentés à l’un des deux voyageurs ont été appréhendés » rappelle le représentant du parquet, qui précise que sur ces cinq personnes, seule « trois hommes apparaissent comme acteurs de l’opération ». Les deux « transporteurs », aussi qualifiés « d’apporteurs de fonds », bien sûr, mais aussi un complice âgé de 34 ans qui aurait « prêté un concours actif ».

Après 96 heures de garde à vue, ils ont été mis en examen pour importation, détention, transport et acquisition illégale de stupéfiants. L’un d’entre eux est en état de récidive sur ces faits. Tous seront jugés le 13 avril et comme l’avait précisé Tahiti Infos durant le weekend, deux d’entre eux ont été placé en détention provisoire. « Le troisième est sous contrôle judiciaire » précise Hervé Leroy. Ils risquent jusqu’à dix ans de prison, 900 millions de francs d’amende sans compter l’amende douanière, et la confiscation de tous leurs biens immobiliers et mobiliers. « Cette nouvelle affaire significative met en évidence que le trafic d’ice en provenance des USA ne se tarit pas en raison d’une forte appétence et demande pour cette drogue de synthèse », précise le procureur.