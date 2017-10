Saisie record de plus de 21 kg d’Ice à Tahiti

Nouvelle affaire d’Ice et nouvelle saisie record des gendarmes ce weekend sur l’île de Tahiti. Trois personnes, un importateur et deux complices, ont été interpellées samedi et dimanche alors que 21,153 kg d’Ice ont été saisis lors de plusieurs perquisitions. La valeur estimée à la revente dépasse les 2 milliards de Fcfp.

La nouvelle saisie d’Ice de la gendarmerie, annoncée dimanche soir par le haut-commissaire sur le plateau de TNTV, bat des records. La quantité exacte de drogue, découverte par les enquêteurs lors de plusieurs perquisitions menées ce weekend à Tahiti, a été dévoilée lundi après-midi lors d’un point presse du procureur de la République, Hervé Leroy. Pas moins de 21,153 kg de méthamphétamine (plus de 2 milliards de Fcfp à la revente au fenua, NDLR) ont été saisis par les enquêteurs de la Section de recherche de la gendarmerie, appuyés pour l’occasion par les militaires du GIGN et des compagnies des îles du Vent et des Archipels. Une opération menée sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de Papeete, à la suite de l’interpellation d’un automobiliste de Papara le 20 août dernier.

A l’époque, l’automobiliste avait été contrôlé par les gendarmes avec quelques gramme d’Ice en sa possession. L’enquête avait débouché sur cinq premières interpellations et la confiscation de fortes sommes d’argent et de véhicules. Après quelques semaines d’investigations sur ce dossier, les gendarmes ont réalisé un nouveau coup de filet ce weekend. En plus des quantités astronomiques de drogue saisies, ils ont également interpellé trois personnes (un importateur et ses deux complices, NDLR), et mis la main sur 18,8 millions de Fcfp en liquide et 6 585 dollars américains. La drogue saisie avait été achetée à Los Angeles, convoyée par avion, dissimulée dans des bagages de passagers en soute, et stockée chez un complice des trafiquants.

« Cette drogue n’est pas réservé à une élite »

Depuis le début de l’année, plus de 27 kg d’Ice ont été saisis, 47 personnes ont été interpellées pour leur participation à un trafic de méthamphétamine et 45 d’entre elles ont été écrouées. « Force est de constater que l’usage de cette drogue n’est pas réservé à une élite », a commenté lundi le Procureur de la République, estimant que l’Ice « gangrenait » la société polynésienne.