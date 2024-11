Salomé de Barthez et Damien Troquenet remportent la Feria Carrefour

La course sur route organisée par l’AS Tefana entre Faa’a et Punaauia a attiré plus de 180 coureurs lundi en fin d’après midi. La triathlète Salomé de Barthez a dominé le classement féminin en 29’50, tandis que le scratch est revenu à Damien Troquenet (26’34) devant Guenael Oliveiro et Fulbert Gara.

Avant l’Ekiden de Papeete ou encore l’ATN Run, les amateurs de course sur route avait rendez vous entre Faa’a et Punauia ce lundi, pour la Feria Carrefour. Damien Troquenet s’est imposé avec plus d’une minute d’avance sur son dauphin, Guenael Oliveiro. Sous une chaleur humide, il a bouclé le parcours entre les deux hypermarchés en 26 minutes et 34 secondes. Fulbert Gara complète le podium.

« On a partagé les 4 premiers kilomètres avec Guenael. C’est toujours agréable de se lancer à deux sur une course comme ça et puis après j’ai réussi à faire un écart. C’est dommage, il n’y avait pas Felice (Covillon), le jeune qui monte. Mais’est toujours satsifaisant, une petite victoire à la maison », sourit celui qui se prépare sur la distance marathon. Il espère battre son record à Valence (Espagne) le 1er décembre, une course réputée très rapide, mais dont l’organisation reste incertaine en raison des dramatiques intempéries qui ont récemment frappé la ville.

Le marathon, Salomé de Barthez s’y prépare aussi. Son objectif est début décembre en Nouvelle-Zélande. Après avoir bouclé sa saison de triathlon en première division métropolitaine, elle est récemment revenue au fenua et s’est imposé lundi en 29’50 (4e au scratch). Suivent Louise Grosgogeat (32’17) et Anna Carme (35’19).

« Je suis off depuis un mois et demi, j’ai repris ici il y a deux semaines donc l’acclimatation est bonne, dans des conditions difficiles, je suis contente de reprendre l’entraînement avec cette course », se satisfait la quintuple médaillée d’or des derniers Jeux du Pacifique.