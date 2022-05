Salon des arts de la Maison : l’art traditionnel passe à table

Le Service des arts traditionnels organise du 11 au 14 mai au Hilton Tahiti un nouvel évènement dédié à l’art traditionnel. Outre la vannerie, les sculptures et objets en coquillage, la quarantaine d’exposants proposera de la vaisselle en matériaux locaux, du linge de maison, du petit mobilier, et autres objets du quotidien.

L’art traditionnel rencontre le quotidien et « l’esprit actuel ». C’est toute l’idée de ce Salon des arts de la maison qui se tiendra du 11 au 14 mai au Hilton Tahiti. Une première, pour le service de l’artisanat traditionnel, qui compte bien pérenniser ce rendez-vous annuel. Une quarantaine d’exposants ont répondu présent, avec parmi eux des spécialistes de la sculpture, de la vannerie, du linge de maison ou des tifaifai, mais pas seulement. « On a pris garde de proposer un maximum de diversité dans notre sélection, et on a beaucoup d’inclassables », explique Vaiana Giraud, la cheffe du service : arts de la table, vaisselle en coco, céramique, décoration en terrarium, petit mobilier…

En guise d’amuse-bouche, les artisans participants montrent des mobiles en coquillages, des serviettes de bain aux couleurs océaniennes, des poteries et luminaires en matériaux locaux, ou des chapeaux et paniers tressées spécialement pour la déco.

Remplacer sa vaisselle en plastique par des matériaux locaux

Du côté du ministère de la Culture et de l’environnement, on soutient cet effort de diversification de la production locale. Hinatea Ariiotima, conseillère technique du ministre, fait aussi le lien avec la loi sur l’interdiction des sacs plastiques entrée en vigueur au 1er janvier. Une loi qui ne serait qu’un premier pas dans le remplacement du plastique à usage unique par des matériaux traditionnels :

Un jeu visiteur sera également organisé sur place et durant tout le salon, avec un gros lot d’une valeur de 40 000 Fcfp. Le tirage au sort du gagnant est prévu le samedi 14 mai à la fermeture du salon.

