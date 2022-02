Salon du tourisme : les exposants heureux de retrouver leur public

Le salon du tourisme est ouvert au parc expo de Mama’o depuis ce matin et jusqu’à dimanche 16 heures. Des exposants des cinq archipels, pensions de famille et hôtels, mais aussi prestataires d’activités terrestres et nautiques ou transporteurs aériens et maritimes sont au rendez-vous.

Au parc expo de Mama’o, le vice-président du Pays et le directeur de Tahiti Tourisme ont ouvert les portes du 28e Salon du tourisme – Tere Ai’a ce vendredi matin. Un spectacle de danse marquisienne a donné le ton, c’est dans les îles de Polynésie qu’on est invité à voyager. La foule attendait, fidèle au rendez-vous, pour avoir les meilleurs prix et les exposants étaient eux aussi impatients. Fleurs de cocotier, bouquets de tiare tahiti et colliers de coquillages : ils ont mis le paquet au niveau visuel, comme sur le stand de Julien Tetua de l’hôtel Kia Ora à Rangiroa qui « essaye de donner envie aux clients ».

Un dynamisme à la hauteur des dégâts de la crise

Les stands des Marquises, des Tuamotu et des Australes sont les plus proches de l’entrée du salon ,juste derrière l’immense stand d’Air Tahiti qui rappelle un hall d’aéroport. Le format en présentiel est un incontournable pour les professionnels des îles, car les années passées le salon virtuel n’a pas fonctionné pour tout le monde. À Rurutu, Helena Teuruarii n’a pas pu participer à cause de la mauvaise connexion internet et elle est « très contente d’être de retour ».

Derrière l’enthousiasme et le dynamisme, le salon s’est bien entendu adapté après le passage de la crise. Contrôle du pass sanitaire à l’entrée, distribution de masque et gel hydroalcoolique, mais aussi des tests antigéniques proposés pour 990 francs. Les efforts déployés sont à la mesure des difficultés rencontrées par les professionnels du tourisme, comme en témoigne Jojo du Relais Moehau à Hiva Oa, l’une des destinations les plus isolées de Polynésie. Tailler la montagne, tracer la route et construire sa pension : il se décrit comme un « bâtisseur ». Le salon c’est une occasion pour lui d’avoir une visibilité auprès de clients potentiels mais aussi d’établir des relations entre professionnels. « Chacun essaie de remplir ses unités, quand on voit les animaux prendre possession d’elles, ça fait de la peine, confie t-il, on a besoin d’y mettre de la vie. » C’est un véritable appel à la solidarité vers la population : « Le tourisme c’est l’affaire de tous, jusqu’aux pêcheurs, aux artisans. Nous sommes une corde de nape, tressée avec de la bourre de coco, et on se met bout à bout pour tenir l’affaire du tourisme ».