Le salon Made in Fenua a ouvert ses portes ce jeudi au parc expo de Mamao. Les visiteurs pourront y découvrir les créations locales mais aussi celles d’une délégation de Wallis-et-Futuna, venue s’inspirer du modèle polynésien, « très en avance ». et compte bien continuer de renforcer les mesures d’aide à l’emploi dans les secteurs prioritaires pour les développer davantage.

Le salon Made in Fenua est ouvert jusqu’à dimanche. Pour cette 23e édition, 130 exposants sont réunis au parc expo de Mamao. Pendant quatre jours, les visiteurs peuvent découvrir les nouvelles créations des bijoutiers, des couturières, des sculpteurs, mais aussi celles d’artisans locaux divers. Et pour la première fois de son histoire, le salon accueille également une petite délégation venue de Wallis-et-Futuna qui tient donc un stand à Mamao sous le chapiteau central. Pour les Wallisiens il est question de montrer ce qu’ils savent faire mais surtout de découvrir ce qui est mis en place au fenua en termes de dispositifs pour développer le secteur de l’artisanat ainsi que celui de l’agriculture. « La Polynésie comme tous les territoires du Pacifique a ses difficultés, mais elle est très en avance sur ce qui est transformation, artisanat, puisque ça fait des années qu’elle y travaille », assure Tokotu Otilone, président de la Chambre de commerce et d’industrie, des métiers et d’agriculture de Wallis-et-Futuna.

Le président de la CCIMA veut s’inspirer de « tout ce que l’on peut prendre comme référence, comme savoir-faire, pour retransmettre » ensuite les idées sur son territoire. Du côté du Pays on se dit fier de pouvoir servir de modèle aux cousins du Pacifique, mais on avoue toutefois qu’un gros travail pour soutenir le secteur de l’artisanat reste à faire. « On va réformer les mesures d’aides à l’emploi avec un vrai parcours d’insertion. On considère ces mesures comme un investissement, explique la ministre Vannina Crolas. Elles doivent être ponctuelles, ne doivent pas s’éterniser« . L’idée étant de donner les moyens à chaque personne de pouvoir être économiquement indépendant. Un sujet qui selon la ministre sera dévoilé plus en détail lors des orientations budgétaires.