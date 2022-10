Sam Osborne double la mise au triathlon X Terra

Le Néozélandais s’est offert une deuxième victoire, samedi, dans l’épreuve reine de ce weekend de triathlon X terra. Il devance son compatriote Olly Shaw et Jean-Marc Rimaud premier local de l’épreuve. Chez les femmes, c’est la Française Alizée Paties qui l’emport devant Samantha Kingsford et la Tahitienne Clémence Dede. Le triathlon « S » a quant à lui été dominé par Toanui Gobrait, arrivé 6e au scratch la veille.



Les Kiwis étaient attendus, et ils n’ont pas déçus, ce weekend à Moorea, où était organisée la 7e édition du Triathlon X Terra. 145 athlètes étaient alignés pour la course phare et se sont élancés samedi dans la baie d’Opunohi pour 1500 mètres de natation, 34 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course. Si les Tahitiens – notamment Jean-marc Rimaud – ont joué des coudes tout au long de la course, ce sont les Néozélandais ont pris le contrôle de l’épreuve dès le passage en VTT. Sam Osborne, déjà vainqueur de l’épreuve en 2017, termine en 2h43m44s, avec plus de deux minutes d’avance sur son compatriote Olly Shaw. Jean-Marc Rimaud du club Kona Tri complète le podium en passant la ligne 9 minutes après le vainqueur, immédiatement suivi par Damien Troquenet du club organisateur VSOP – MozTeam. La première femme n’est pas loin : la Dijonnaise Alizé Patiès, championne de France 2019 en triathlon cross, qui finit en 3h7min26s qui accumule plus de 9 minutes d’avance sur la deuxième femme, la Kiwie Samantha Kingsford et une trentaine de minutes sur la première Tahitienne, Clémence Dede, 25e au scratch. À noter les bonnes performances de Toanui Gobrait 5e côté hommes, et qui a remporté ce dimanche le triathlon « XS » où étaient alignés une centaine de coureurs. Ou la disqualification de Thomas Lubin, arrivé deuxième du même triathlon X Terra en mai 2021.

Pas de surprise, enfin, sur le « Fast track », nouveauté de cette année, et qui rassemblait, ce dimanche après-midi, les 15 meilleurs de chaque course. Sam Osborne l’a remporté, de nouveau devant Olly Shaw et Jean-Marc Rimaud.