Après avoir parcouru 120 km entre les sommets de Tahiti, le sportif lance ce weekend le « ATN Moz Summits challenge ». Un défi participatif qui propose de relier quatre des plus hauts sommets de l’île sœur en une trentaine d’heures. Comme l’année dernière, tous les coureurs « amoureux de la montagne », sont invités à le suivre sur de courtes ou de plus longues portions de ce périple.

En juillet dernier, Samuel Zijp bouclait, en quelques 35 heures, le premier « Air Tahiti Nui Summits Challenge ». Et montrait en quelques 8 600 mètres de dénivelé qu’il était possible de relier les principaux sommets de Tahiti d’une seule traite. Cette fois, pas d’Orohena – sommet particulièrement difficile – ni même d’Aorai ou de mont Marau, c’est à Moorea que le spécialiste de l’ultra-trail – ostéopathe à la ville – a décidé de lancer un défi. Ce « second épisode », baptisé « ATN Moz Summits challenge » empruntera les sentiers de la caldera et les anciens tracés du Xterra pour relier 4 sommets de l’île soeur. Dont les trois plus haut : Rotui, Mouaroa, Mouaputa. 7 500 mètres de dénivelé au total : certains auront mal aux jambes rien qu’en y pensant, lui voit « un weekend de plaisir et de partage ». « Ce qui est génial à Moorea, c’est qu’il y a beaucoup de chemins qui sont tracés, explique le sportif. On peut faire plus de 100 kilomètres en boucle sans repasser par le même point, c’est quand même quelque chose de fantastique ».

Pas question de courir seul, Samuel Zijp « aime partager sa passion ». Et veut autant que possible « donner envie aux gens de bouger ». Comme en juillet dernier, « tous les amoureux du sport nature et de la montagne » sont invités à le suivre la course sur des portions plus ou moins longues. 2 kilomètres de plat entre deux montagnes, une ascension haletante, un départ ou une arrivée… « C’est vraiment à la carte », reprend le trailer qui espère que certains coureurs, les plus expérimentés, l’accompagneront de bout en bout.

Le départ sera donné ce samedi 19 février à 4 heures du matin sur la plage de Temae pour une arrivée prévue au même endroit une trentaine d’heures plus tard, dimanche midi. Tous les détails sur la page Facebook de l’évènement, qui devrait pouvoir être suivi en live grâce au nouveau système GPS de Fenua Move, société qui veut équiper à l’avenir un maximum de compétitions sportives de pleine nature.