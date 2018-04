Sandre de retour au Petit théâtre, à Nuutania et à Tatutu

Après six premières représentations en février 2017, le spectacle Sandre est de retour sur les planches du Petit théâtre les 11 et 12 mai prochain. La pièce sera également jouée au centre pénitentiaire de Nuutania et au centre de détention de Tatutu.

Séance de rattrapage pour les amateurs de théâtre qui n’avaient pas pu assister aux représentations de Sandre en février 2017. Le comédien Erwann Daouphars interprètera une nouvelle fois ce monologue d’une femme assassine sur la scène du Petit théâtre de la Maison de la culture les 11 et 12 prochains. Cette pièce qui traite des complexités du genre humain fait le récit d’une femme jugée pour avoir tué, elle raconte sa vie et surtout son couple…

Sandre sera également joué dans les prisons de Nuutania et Tatutu les 2 et 3 mai. Durant dix jours, des ateliers d’écritures et de théâtres seront mis en place dans le centre pénitentiaire et le centre de détention.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.