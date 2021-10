La crise Covid et ses conséquences dramatiques ont souligné le mauvais état de santé de la population Polynésienne. Le Pays a formé un comité interministériel qui doit accoucher d’une feuille de route dans moins d’un mois.

Les professionnels de santé et les commentateurs l’ont répété, le gouvernement en prend acte petit à petit : la crise Covid a « révélé » une « importante fragilité de l’état de santé des Polynésiens ». Et le bilan dramatique – et toujours non définitif – de l’épidémie a « mis en exergue la nécessité impérieuse de renforcer nos actions de prévention et de promotion de la santé ». Les autorités de santé animent de nombreux programmes dans ce sens, mais aucun n’a su jusqu’à maintenant endiguer l’épidémie de maladies chroniques (obésité, diabète…) qui touche le fenua. Débattant de la question, ce mercredi, le Conseil des ministres a proposé la création d’un « comité technique interministériel » sur le sujet. Il rassemblera « des référents désignés par chaque ministère ayant des expertises indirectement liées à la santé comme l’agriculture, le sport, l’éducation, l’équipement, les finances ou encore la famille et la culture », précise le Pays et sera chargé d’élaborer « une feuille de route portant sur 40 mesures gouvernementales fortes et ambitieuses, impactant positivement la santé des Polynésiens ». Un travail qui devra être rapide. La première rencontre doit se tenir le 9 novembre, pour une restitution de ce travail et une validation des mesures le lundi 22 novembre 2021.