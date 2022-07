Santé : la Communauté du Pacifique cherche de jeunes ambassadeurs pour lutter contre les maladies non transmissibles

La Communauté du Pacifique lance un appel à candidatures dans le cadre de l’édition 2022 de l’initiative Pacific NCD Youth Ambassadors (Jeunes ambassadeurs océaniens contre les maladies non transmissibles). L’occasion pour la jeunesse océanienne de partager des idées originales avec ses propres mots en mettant à profit sa créativité, avec pour objectif d’améliorer la santé et le bien-être des communautés et de lutter contre les maladies non transmissibles

Les maladies non transmissibles (MNT), en particulier le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les cancers, sont à l’origine de 60 à 75 % de décès évitables dans le Pacifique. Ces maladies prennent des proportions épidémiques et compromettent considérablement le développement des pays et territoires insulaires océaniens. Le tabagisme, la consommation nocive d’alcool, une mauvaise alimentation, conjugués à la sédentarité, constituent les principaux facteurs de risque associés aux MNT. Une véritable « crise humaine, sociale et économique » qui appelle « une réponse urgente et globale » selon les dirigeant océaniens qui, en 2011, alertaient sur ce sujet.

Convaincue que la jeunesse joue un rôle essentiel dans l’adoption d’un mode de vie sain, la CPS invite les jeunes âgés de 18 à 30 ans, originaires de l’un des 22 États et territoires insulaires du Pacifique membres de la CPS, à devenir les nouveaux ambassadeurs de la lutte contre ces maladies. Les sélectionnés bénéficieront de conseils techniques et d’un appui professionnel pour mettre en œuvre des activités de prévention des MNT au sein de leur communauté. Ils devront constituer des équipes de 3 à 5 personnes.

Pour déposer votre candidature, il vous faudra compléter le formulaire d’inscription et l’envoyer par courrier électronique à [email protected]. Seuls les candidats retenus seront informés du résultat de leur candidature. Date limite pour les inscriptions : le 31 juillet 2022.