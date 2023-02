Santé : un vaccin personnalisé contre le cancer connaît des résultats encourageants

Expérimentés à l’Oncopole de Toulouse, des vaccins thérapeutiques contre le cancer sont à l’étude. Un espoir, notamment dans la lutte contre les cancers des ovaires, qui montre des résultats dans la prévention des rechutes, alimentant la perspective d’une guérison chez des patientes.

REPORTAGEÀ l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer ce samedi, Europe 1 se penche sur les avancées dans la recherche de soin pour les patients malades. À Toulouse, l’Oncopole coordonne une étude internationale sur les vaccins anti-cancer, des vaccins non pas préventifs mais thérapeutiques. L’étude porte pour le moment exclusivement sur les ORL et les cancers des ovaires. Elle représente un espoir dans la prévention des rechutes et la perspective d’une guérison. « Notre système immunitaire dans la vie de tous les jours, nous protège du cancer« , explique pour commencer, le professeur Jean-Pierre Delort, qui dirige l’Oncopole et coordonne cet essai clinique.

Un espoir contre les rechutes

L’enjeu ici est de reprogrammer le système immunitaire du patient atteint d’un cancer. Un vaccin personnalisé contre les mutations de sa tumeur. « L’objectif est de faire reconnaître au système immunitaire un antigène qui va servir à les protéger. S’il restait quelques cellules dans son corps, l’objectif est que ces cellules ne puissent pas se développer, soient détruites et donc que le patient soit guéri à la fin« , détaille le professeur.