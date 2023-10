Satisfait ou mécontent des services publics ? Le pays veut l’avis des Polynésiens.

Accessibilité, transparence, éco-responsabilité… Il est possible de donner son avis sur la qualité des services publics. Cela se passe en ligne.

Le bâton pour se faire battre ? Jusqu’au 12 novembre, le pays lance une enquête de satisfaction sujet de la qualité des services publics. L’idée étant d’améliorer la performance de ces services.

« Portée par la Direction de la Modernisation et des Réformes de l’Administration (DMRA), cette consultation s’adresse à l’ensemble des usagers et des acteurs des services publics (agents, collectivités, décideurs, etc.) », note le compte-rendu du conseil des ministres, durant lequel la mise en place cette consultation citoyenne a été adoptée.

Cette consultation s’inscrit dans la mise en place d’un « label Qualité », « l’étape suivante pour inscrire l’Administration dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de service et de la performance des organisations ».

Rendez-vous pour cela sur service-public.pf. La consultation est aussi accessible via le QR Code ci-dessous. Le questionnaire prend dix minutes à remplir.