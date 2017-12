Scandale après un plat au requin servi au Matava’a

Le Mini-festival des arts des îles Marquises s’est terminé sur une fausse note à Tahuata. Mercredi, un plat à base de requin a été servi aux touristes et aux invités du Matava’a. L’espèce est pourtant protégée et le code de l’Environnement vient d’être durci en la matière. Le ministre de l’Environnement se dit « scandalisé » et annonce des plaintes.

Le Matavaa s’est ouvert lundi et refermé jeudi à Tahuata aux Marquises. Au programme des démonstrations et activités culturelles, le fameux « umu kai », le four traditionnel, a été préparé mercredi. Plusieurs plats ont été proposés aux convives comme du crabe, des bananes, du poisson cru, du keukeu, du cochon, du kaaku et même… du requin à l’ail !

Problème, depuis 2012 toutes les espèces de requins sont protégées au fenua. Le transport, la détention, la capture, la taxidermie et la commercialisation du requin sont formellement interdits. Le code de l’Environnement vient même d’être modifié pour renforcer les amendes et les peines de prison pour les contrevenants. Ils encourent deux ans de prison, 17,8 millions de Fcfp d’amende et la saisie du matériel ayant servi à la pêche.

Le ministre de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, explique avoir découvert le contenu du repas proposé aux invités et aux touristes du Matava’a dans un reportage télévisé. Il se dit « scandalisé » et indique qu’un courrier va être envoyé aux organisateurs du Matava’a et au tavana de Tahuata. Des plaintes sont même envisagées.