Scission, plainte… La candidature de Gaston Flosse à Papeete se complique  

Mercredi, Chantal Galenon, du Tavini, annonçait qu’elle mènerait sa propre liste. Ce jeudi, c’est la mairie et le maire de Papeete qui attaque Gaston Flosse au pénal pour « Faux et usage de faux ». En cause, d’après leur avocat : le signataire du bail du leader orange n’avait pas la capacité de lui louer le studio du siège du Tahoera’a.

Des mots calmes mais durs, des documents à l’appui et même un code électoral, son « livre de chevet ». Le leader du Taohoera’a avait préparé sa contre-attaque ce jeudi matin. Il faut dire qu’hier, Chantal Galenon, dont Gaston Flosse assurait en début de semaine qu’elle occuperait la deuxième position sur sa liste Amuitahira’a, annonçait qu’elle mènerait sa propre liste à Papeete. Une liste « d’ouverture », a insisté la représentante du Tavini, pourtant en discussions depuis de longues semaines avec le Tahoera’a pour une union dans la capitale.

D’après elle, les divergences étaient trop grandes entre les deux partis. Pour le Vieux lion ce sont au contraire des débats sur les places sur la liste qui ont motivée cette sortie, « préparée depuis longtemps ». Pour l’ancien président, Chantal Galenon a mené un « double jeu ».

Avec ou sans le Tavini – certains militants bleus, comme Eugène Tetuanui ont choisi de rester sur la liste du Amuitahira’a – Gaston Flosse n’est toujours pas fixé sur sa participation aux municipales à Papeete. La cour de cassation ne s’exprimera pas avant la semaine prochaine sur sa première demande d’inscription dans la capitale, refusée par la mairie, la commission électorale puis le tribunal de première instance. Et lui-même « ne s’attend pas » à recevoir une réponse positive pour sa deuxième demande, déposée lundi à la mairie. Mais il prévoit d’ores et déjà de saisir la justice. Et estime que l’actuel Tavana de Papeete, Michel Buillard, agit en candidat plutôt qu’en élu en compliquant la procédure.

Le bail du studio de la rue Cardella est-il valide ?

La mairie de Papeete, elle, assure effectuer les vérifications « nécessaires » pour instruire la demande. Et en appelle à son tour à l’arbitrage des tribunaux. Quelques dizaines de minutes après la prise de parole de Gaston Flosse, ce midi, était déposé au procureur de la République une plainte pour « Faux » et « Usage de faux » contre l’ancien maire de Pirae, mais aussi Pascale Haiti, le Tahoera’a, et Raymond Wohler, qui a a signé le bail au terme duquel le couple loue un studio dans le siège du parti.

Et ce serait, comme l’ont relevé nos confrères de TNTV, justement la capacité de Raymond Wohler à signer ce document qui serait en cause. Maître Dominique Bourion, l’avocat de la mairie et du maire Michel Buillard qui ont conjointement déposé plainte, estime que « tout le monde était au courant » de l’illégalité de ce bail.