SDF de la cathédrale : Papeete annonce des mesures renforcées

Les associations des parents d’élèves de La Mennais et d’Anne-Marie Javouhey s’alarmaient de la présence menaçante de sans-abris aux abords de la cathédrale. Ils se sont entretenus ce matin avec les services de la municipalité et du Pays. Ces SDF qui squattent la zone pour profiter de l’accueil du centre Te Vaiete devront désormais se rendre à Fare ute. Une solution qui, couplée aux contrôles renforcés des muto’i, devrait apaiser les tensions dans le quartier.

Plus de sécurité et de salubrité aux abords de la cathédrale. C’est ce que réclament les parents des élèves du collège-lycée La Mennais et du collège Anne-Marie Javouhey reçus ce matin par la commune et les services du Pays. Depuis quelque temps, les associations de parents d’élèves des deux établissements s’alarment des nombreuses incivilités commises par les SDF qui squattent la zone. Les élèves et les enseignants se feraient régulièrement interpeller par des sans-abris et certains auraient même eu des gestes à caractère sexuel sur des jeunes. Du côté des sans-abris, on s’étonne que tous les SDF soient mis dans le même sac. « Nous, on n’a pas vu, on entend ceux qui sont derrière. On entend des cris, on entend que d’autres font la charité, raconte Iris. Nous on ne fait pas ça, on est des enfants à père Christophe. »

Ce vendredi matin, les muto’i de la commune sont d’ailleurs allés à leur rencontre. Objectif : contrôler, mais aussi nettoyer la zone des nombreux cartons qui servent d’abri aux SDF. Une population pointée du doigt par les associations des parents d’élèves qui se défendent tout de même de vouloir faire des amalgames. « Il ne faut pas que l’on stigmatise les SDF. Ce sont des gens qui font partie de la population et qui ont le droit de manger comme tout le monde et on leur donne à manger là », précise Didier Alpini, président de l’association du CLM. « Nous ce que l’on souhaite, c’est qu’au moins les abords des écoles soient protégés ». Car s’ils se retrouvent dans ce quartier, c’est pour, entre autres, profiter de l’aide accordée par l’accueil Te Vaiete. Des distributions de repas qui selon les mesures évoquées lors de la rencontre devrait, dans les prochaines semaines et jusqu’à l’ouverture prévue en juin du nouveau centre d’accueil de Te Vaiete à Mamao, se faire du côté de Fare ute.

Le message est passé et les services de la mairie ont laissé entendre que les contrôles seront renforcés aux abords des établissements. Patrick Bordet, adjoint au maire chargé de la police, de la prévention et de la délinquance à Papeete a tenu à rappeler que la commune n’a pas attendu les plaintes des parents d’élèves pour assurer la salubrité de la zone de la cathédrale. « Le nettoyage se fait toutes les semaines, assure-t-il. Ces actions vont continuer jusqu’à ce que les gens se retirent de la cathédrale. »

Le compte à rebours est lancé pour la municipalité et le Pays qui disposent des deux semaines de vacances pour sécuriser davantage la zone. Une nouvelle rencontre est prévue à la reprise des classes.