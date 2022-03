« Se dédier entièrement à la création littéraire »

La résidence d’écriture créée par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles est reconduite cette année avec en plus une place pour un auteur du Pacifique. En 2021 c’est Titaua Peu qui avait eu l’opportunité d’un séjour dédié à l’écriture sans se soucier des contraintes du quotidien, aux Gambier.

Lire aussi : Une résidence d’écriture pour les écrivains polynésiens.

Un moment et un lieu consacrés à l’écriture, sans se soucier des tâches quotidiennes. C’est ce que propose l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI). En 2021 la résidence d’écriture de deux mois dédiée aux écrivains polynésiens, résidents ou natifs, avait été attribuée à Titaua Peu. « Cette année, on a bon espoir de pouvoir accueillir des auteurs du Pacifique, explique Marie de l’AETI. Donc on lance l’appel à candidature pour la résidence locale mais aussi pour la résidence du Pacifique ». Les restrictions sanitaires étant largement allégées, tous nos voisins sont invités à candidater : « Pacific islands, Papouasie Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaii, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu… ».

Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir déjà été publié, avoir un projet d’écriture en langue française, anglaise ou autochtone, et e nvoyé sa candidature avant le 1er juin. Les détails sont à retrouver sur le site de Lire en Polynésie.

communiqué de presse by Marau Biret on Scribd