Sea Shepherd dans la tempête : Tahiti reste aux côtés de Paul Watson

Sea Shepherd vit une scission difficile, dans laquelle les tenants de l’action directe et spectaculaire qui a rendu l’ONG célèbre se voient rejetés. Les fidèles de Paul Watson, dont Sea Shepherd Tahiti, ont créé la coalition « Sea Shepherd Origins » et entendent bien « préserver l’ADN originel » de l’organisation créée en 1977.

« Sea Shepherd USA et Sea Shepherd Global ont décidé de se passer des services de Paul Watson, notre fondateur, et de lui interdire l’accès à nos logos, nos bateaux…, dit Yves-Michel Denis de Sea Shepherd Tahiti. Sea Shepherd France, Sea Shepherd Grande-Bretagne et Sea Shepherd Brésil ont décidé de rester avec le capitaine Watson. Nous aussi à Tahiti nous avons décidé la même chose. » C’est ainsi que la coalition « Sea Shepherd Origins » qui revendique d’être un mouvement provocateur et controversé, a récemment vu le jour.

À l’origine de la scission, la décision de l’organisation de « renoncer à l’approche courageuse qui en fait un acteur incontournable de la défense du monde marin », explique le chapitre français sur les réseaux sociaux.

Un virage amorcé en 2018 par un autre des fondateurs, Peter Hammarstedt, pour qui l’action directe et les rencontres parfois rugueuses avec les cibles de l’ONG représentaient « un passé controversé » alors que Sea Shepherd entamait des collaborations avec certains états qu’il ne fallait pas contrarier. Il parlait alors de « rebranding » (changement d’image) mais pour une partie des activistes, « il est hors de question que nous balayions notre passé sous le tapis pour rassurer les bureaucrates de gouvernements qui cherchent à nous utiliser pour servir leur intérêts (…). »

La Fondation Paul Watson a réuni de quoi s’offrir un nouveau bateau. « On repart à zéro », dit Yves-Michel Denis.