Sébastien Lecornu en éclaireur pour Emmanuel Macron

Premier rendez-vous du déplacement de Sébastien Lecornu, samedi à Papeete, l’entretien avec Édouard Fritch. Le ministre souhaite la poursuite de la « bonne dynamique » des relations État-Pays pour « permettre à Emmanuel Macron de dire des choses fortes pour sa première visite en avril 2020 ».

Le ministre en charge des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, est arrivé vendredi soir à Tahiti, où il a été accueilli par le président Fritch et plusieurs membres du gouvernement dont Teva Rohfritsch, Nicole Bouteau, René Temeharo, Tearii Alpha et Tea Frogier, ainsi que Sylvana Puhetini au nom de l’assemblée et Maina Sage au nom des parlementaires polynésiens.

Samedi matin, Sébastien Lecornu a entamé sa journée par un entretien avec Édouard Fritch, un tour d’horizon des grands sujets État-Pays. Il a été question non seulement des problématiques des communes, avec le projet de loi sur la réforme du statut de l’élu communal dont le ministre réserve la primeur au Congrès des communes, mais aussi des sujets environnementaux et numériques, notamment pour le financement Etat-Pays de différentes opérations. Sébastien Lecornu s’est dit satisfait de l’avancée des dossiers problématiques à l’époque de sa première visite en 2017, notamment la reconnaissance du fait nucléaire dans la loi, la reprise des activités du Civen, et le futur centre de mémoire des essais nucléaires.

« Fini les annonces de tarmac »

Si le Congrès des communes sera le point d’orgue de cette visite ministérielle, Sébastien Lecornu ne cache pas qu’il est venu en éclaireur avant la visite d’Emmanuel Macron prévue en avril 2020.

Pour Édouard Fritch, le mode des relations entre l’État et le Pays a changé. « Je ne fais pas de demandes comme on faisait à l’époque, où les demandes étaient pratiquement suivies de menaces, a-t-il déclaré sur les marches de la présidence. Aujourd’hui nous essayons d’avancer à petit pas. »

«Fini les annonces de tarmac » qui n’étaient pas toujours suivies d’effets, a lancé Sébastien Lecornu, avant de qualifier la relation entre l’État et le Pays de « très mature », dans laquelle le « pragmatisme » domine et où « seuls les résultats comptent. »