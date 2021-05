Sébastien Lecornu rencontre les représentants des cultes

Avant de rencontrer les acteurs pressentis de la table ronde de haut niveau sur les conséquences des essais nucléaire, le ministre des Outre-mer a échangé avec les représentants des cultes en Polynésie. Il espère qu’ils appuieront le message de prévention et de vaccination qu’il porte depuis son arrivée au fenua.

Sébastien Lecornu a consacré une partie de la matinée de lundi à une rencontre avec les représentants des cultes, une habitude qu’il dit avoir pris dans chaque territoire d’outre-mer.

Étaient présents Mgr Cottanceau, archevêque de Papeete, Benjamin Sinjoux, représentant régional de l’église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en Polynésie française, Lucia Piehi, représentant Tahiariki Lee, présidente de la Communauté du Christ-Autahi no te Mesia, Roger Tetaunui, président de la mission adventiste et Eugène Lemaire, président des Assemblées de Dieu.

« Un échange vraiment intéressant », insiste le ministre. En premier lieu il a été question du Covid-19 ; Sébastien Lecornu a de nouveau insisté sur l’importance d’une campagne de vaccination soutenue, « seul moyen de se protéger et de sortir durablement de cette crise ».

Les églises auraient affirmé leur volonté de faciliter et d’aider cette campagne, « d’autant plus qu’ils aspirent à un retour à une vie liturgique normale ». Les représentants des cultes ont également abordé la crise sociale et son impact sur l’emploi.

« Et puis bien sur on a parlé du fait nucléaire, avec un engagement assez fort de leur part sur cette question, en refusant toute forme de politisation. On est revenu sur l’impact humain de ces essais, ce n’est pas qu’un impact sanitaire, c’est un impact moral, un impact de respect, c’est aussi la relation entre l’État et ses concitoyens. » François Pihaate, le président de l’Église protestante ma’ohi, a été reçu séparément avec l’avocat Philippe Neuffer.

Cet après-midi le ministre des Outre-mer rencontre, à la présidence, les personnes susceptibles de représenter la Polynésie française à la table ronde de haut niveau sur les conséquences des essais nucléaires qui se tiendra en juin à Paris.