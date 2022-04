Second tour de la présidentielle : un peu plus de monde à l’ouverture des bureaux

Dans plusieurs communes du fenua, les électeurs étaient plus nombreux qu’au premier tour à l’ouverture des bureaux de vote, ce samedi à 8 heures. Les électeurs ont jusqu’à 19 heures, dans toute la Polynésie, pour choisir qui de Emmanuel Macron ou Marine Le Pen sera président de la République pour les cinq prochaines années.

Un parking chargé et des files d’attente devant presque tous les bureaux. Si l’affluence n’avait rien à voir avec celle des municipales, ce samedi matin à Faa’a, beaucoup d’électeurs se sont déplacés dès l’ouverture du vote, à 8 heures. « Il y a plus de monde qu’au premier tour, confirme un président de bureau. C’est peut-être parce qu’il n’y a que deux candidats, le choix est plus simple ». D’autres rappellent que le premier tour, à l’occasion duquel seuls 21% des inscrits de la commune s’étaient déplacés, la période de vacance scolaire ou le « très beau temps » avaient pu jouer. L’appel à l’abstention du Tavini et son président Oscar Temaru, avait aussi pesé à Faa’a.

Même constat d’une plus forte affluence du côté de Mahina ou Punaauia, même si personne ne semble s’attendre à un vrai rebond de la participation. Le 9 avril, 69% des électeurs polynésiens avaient choisi de ne pas se déplacer, contre 61% en 2017 et 50% en 2012, toujours au premier tour. Lors des deux dernières élections présidentielles, le taux de participation était toutefois remonté au second tour : +8 points en 2017 et +10 points en 2012.

Le Haut-commissariat devrait annoncer des premières estimations de la participation peu avant midi ce samedi. Les résultats du vote, eux, ne seront communiqués que dimanche matin à 8 heures, en même temps que les résultats nationaux. Radio1 diffusera en direct les annonces, discours de candidats et analyses de notre partenaire Europe1 et toutes les informations sur ce scrutin, au local comme au national, sont à suivre sur Radio1.pf et sur notre page Facebook.