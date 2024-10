Sécurité renforcée pour la 31e édition de la Hawaiki nui va’a

Cinq embarcations de secours au lieu de trois, des procédures de sécurité plus strictes et cohérentes, et davantage de personnel qualifié… La célèbre épreuve de va’a marathon promet d’être particulièrement surveillée cette année. Une « réorganisation essentielle » après les incidents et le drame qui ont marqué l’édition 2023. Du 30 octobre au 2 novembre, 211 équipages – dont une soixantaine sur les trois épreuves majeures – se retrouveront donc au Raromatai pour une compétition sous haute surveillance.

Sécurité. C’est le maître mot de cette Hawaiki Nui Va’a 2024. Après une édition 2023 marquée par des « défaillances » de rameurs pourtant bien préparés, et surtout endeuillée par le décès de Kevin Kouider, le comité organisateur a décidé de durcir les règles. Un nouveau directeur de course a été nommé : Marc Atiu, qui succède à Alfred Mata. Après avoir dirigé la dernière édition de la Hawaiki nui va’a solo, il a été désigné pour commander la plus grande épreuve de rame du fenua. Après avoir rendu obligatoire le port du gilet de sauvetage lors de la Solo, cette règle s’applique désormais à la grande course : chaque V6 devra embarquer trois gilets de sauvetage à son bord. Mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg d’une véritable « réorganisation » en termes de sécurité.

Un dispositif de secours plus important

« Cette année, on a mis les moyens », assure Marc Atiu. Les 60 équipages engagés sur les trois étapes seront suivis par cinq bateaux secouristes, contre trois lors des éditions précédentes: « Il y en aura un devant, un derrière, un au milieu et un autre entre chaque moitié du paquet ». De plus, des postes de contrôle seront installés sur chaque site d’arrivée, et des professionnels de la mer, formés aux premiers secours dans le cadre de leur certification de capitaine de poti marara, assureront la sécurité sur l’eau. « Ce sont les mieux placés pour intervenir en cas de défaillance », explique encore le directeur de course.

Un protocole de sécurité

Ce remaniement inclut également un nouveau plan de prévention des accidents, conçu par le docteur Orive Titus. « Des petits plus pour éviter des soucis », selon ses termes. Pour lui, « cette course est une épreuve de volonté où le corps ne compte pas », et il rappelle que les rameurs, souvent au bout de leurs limites, mettent parfois leur santé en danger. Il souligne l’importance de les encadrer de manière plus stricte. « Il y a un conflit entre la philosophie de la course et les exigences médicales », dit-il, mais un briefing est prévu pour faire comprendre aux rameurs l’importance de cet encadrement. L’objectif est clair : leur offrir un environnement aussi sécurisé que possible, avec des équipes de secours prêtes à intervenir rapidement en cas d’accident.

Côté parcours, pas de bouleversements. Les meilleures équipes locales et sept équipages internationaux s’affronteront sur 128 kilomètres en trois jours. Les V6 partiront de Huahine vers Raiatea, avant de rejoindre Taha’a, pour terminer sur la plage de Matira, à Bora Bora. En signe de solidarité avec la Nouvelle-Calédonie, cette édition portera le slogan « Hawaiki Nui for Peace ». Un message de paix que les organisateurs souhaitent faire résonner tout au long de la course, avec notamment une cérémonie culturelle spéciale au Marae Taputapuatea. Suivez en temps réel toutes les infos sur cette compétition sur le site hawaikinuivaa.pf