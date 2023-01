Sécurité routière : 280 contrôles, 44 infractions à Papara

Nouvelle opération de sécurité routière, hier, organisée par le Haut- commissariat, bien décidé a serrer la vis après les chiffres inquiétant de l’accidentologie 2022.

21 gendarmes, plusieurs muto’i et un barrage, hier soir à Papara, zone de la côte Ouest particulièrement concernée par la délinquance routière. Comme l’a noté le Haut-commissariat, 4 des 35 décès de 2022 ont eu lieu sur le territoire de la commune. Et c’est encore une fois Papara qui a été endeuillée, ce lundi par le premier accident mortel de l’année. Et les chiffres du contrôle de ce jeudi soir montrent que beaucoup reste à faire en termes de sensibilisation et de répression : 44 infractions relevées sur 280 contrôles. Parmi ces écarts au code de la route, des délits de conduite sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants, d’absences de permis ou d’assurance, des contraventions allant des pneus lisses à l’impossibilité de présenter ses papiers. Les autorités, sans surprise, ont porté une attention particulière aux deux-roues impliqués dans l’essentiel des accidents mortels de l’année passée et dans celui de Papara, dans la nuit de dimanche à lundi. Parmi les infractions constatées en la matière, un enfant de moins de 5 ans transporté sur un scooter sans dispositif adapté (siège, repose pied, casque, gant…), ce qui est bien sûr très dangereux et illégal.