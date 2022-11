Sécurité routière : Moorea passe à l’offensive

À l’approche des fêtes de fin d’année la commune de Moorea-Maiao se mobilise pour une route plus sûre. Des actions renforcées de prévention et de répression sont prévues en décembre.

Si toute l’année elle organise en collaboration avec la cellule de promotion de la santé de l’hôpital de Afareaitu et la gendarmerie, des campagnes de prévention et de sensibilisation, elle compte désormais passer à l’étape de la répression. Si depuis quelques semaines les contrôles des forces de l’ordre ont été renforcés, les autorités de l’île sœur vont suivre la même dynamique. Moorea va lancer en décembre l’opération « tolérance zéro ». Cette offensive au principe simple repose sur l’application stricte du code de la route sur l’île sœur.

Les vélos électriques

En parallèle, la commune prévoit aussi des actions de sensibilisation renforcées auprès des enfants de 6 à 12 ans, des adolescents de 13 à 17 ans, mais aussi des jeunes adultes de 18 à 25 ans. Elles auront lieu directement dans les quartiers prioritaires. Ils seront ainsi sensibilisés sur les dangers de la route, sur la sécurité et le code de la route au travers d’animation ludiques et pédagogiques. Cette sensibilisation sera principalement axée sur les vélos électriques très en vogue depuis quelques années sur les routes du fenua.

Pour rappel, cette année, deux personnes ont perdu la vie sur la voie publique à Moorea, un piéton et un cycliste. Un bilan lourd pour les autorités de l’île. Elles font état de 149 victimes et de 121 accidents sur la voie publique, « des chiffres affolants » – présentés par l’hôpital de Afareaitu et qui englobent même les accidents les plus mineurs- qui, notons le, dépassent les chiffres officiels de la prévention routière de 2021.