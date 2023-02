Séisme en Turquie et Syrie : la communauté internationale se mobilise

Quelque « 80 spécialistes » suisses du secourisme seront déployés en Turquie, a annoncé la diplomatie helvétique, citée par l’agence suisse ATS. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays en guerre était « prêt à fournir l’aide nécessaire » à la Turquie. Et même « un grand groupe de secouristes« , a précisé son chef de la diplomatie, Dmytro Kouleba, toujours sur Twitter. Du côté de la Russie, le président Vladimir Poutine a assuré que son pays était prêt à « apporter l’aide nécessaire » à la Turquie. Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a proposé à son homologue turc Hulusi Akar par téléphone « une aide médicale aux victimes », selon un communiqué du ministère. Vladimir Poutine a par ailleurs proposé « toute l’assistance nécessaire » de Moscou au « peuple syrien« .

Plus de 300 militaires russes stationnés en Syrie ont commencé lundi à aider au déblaiement des décombres après un séisme ayant fait plus de 2.300 morts dans ce pays et en Turquie, a indiqué l’armée russe. Selon le ministère russe de la Défense, 300 militaires et 60 véhicules sont mobilisés pour « enlever les décombres, rechercher les victimes et leur fournir une assistance médicale dans les zones qui ont subi le plus de destructions« .

En Chine, l’agence chinoise officielle d’aide à l’étranger a déclaré qu’elle était en communication avec les autorités turques et syriennes et qu’elle était « prête à fournir une aide humanitaire d’urgence« . L’Inde a décidé d’envoyer « immédiatement » des « équipes de recherches, de secours et médicales, ainsi que du matériel de secours », ont annoncé les autorités dans un communiqué. Le Premier ministre Narendra Modi avait tweeté plus tôt que son pays était « prêt à offrir toute l’aide possible » à la Turquie, ainsi que « aide et soutien » au « peuple syrien« .

De plus, l’Iran est prêt à fournir « une aide immédiate à ces deux nations amies« , a déclaré le président Ebrahim Raisi. L’Azerbaïdjan, pays frère de la Turquie, a annoncé l’envoi immédiat de 370 secouristes, selon l’agence officielle turque Anadolu. Filippo Grandi, le chef du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a tweeté que l’agence onusienne était « prête à fournir une aide d’urgence aux survivants par l’intermédiaire de ses équipes sur le terrain, dans la mesure du possible« .

