Semaine de la mobilité : Le bus pas vraiment à la hauteur des attentes

Dans le cadre de la semaine de l’éco mobilité, et pour réduire, à l’échelle de notre quotidien, l’émission de gaz à effet de serre, se déplacer à vélo, privilégier le covoiturage ou encore prendre le bus pour ses trajets réguliers sont autant d’attitudes simples à adopter. Radio1 a donc décidé de s’intéresser à ces modes de transports à Tahiti. Première enquête et rencontre avec les utilisateurs de bus à Tahiti.



Prendre le bus pour ses déplacements quotidiens, voici une façon simple de contribuer localement à la réduction de l’émission de gaz à effet de serre. Et des bus il y en a à Tahiti. La rédaction de RADIO 1 a voulu aller à la rencontre de ceux et celles qui chaque jour empruntent ce moyen de locomotion pour leurs déplacements quotidiens. Les avis divergent mais l’absence d’horaires fixes, la taille des bus et les prix du transport ne contribuent pas au développement de ce moyen de transport qui faute d’aider à réduire la pollution devrait avant tout être au service du plus grand nombre et faciliter les déplacements au quotidien.