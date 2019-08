Sensibilisation, tourisme durable et transition digitale au cœur de la conférence annuelle de Tahiti Tourisme

La conférence annuelle de Tahiti Tourisme se tiendra le 3 septembre prochain au Grand théâtre de la Maison de la culture. Elle rassemblera les représentants de Tahiti et Ses Îles qui oeuvrent dans 18 pays. Ce sera également l’occasion de présenter la prochaine campagne de communication internationale

La conférence annuelle de Tahiti Tourisme est l’occasion pour les représentants à l’international de revenir à la source, de rencontrer les professionnels locaux, d’expliquer comment est perçue la destination et de trouver les pistes du développement futur. Tous ceux qui veulent s’impliquer dans le tourisme et mieux comprendre le secteur sont les bienvenus, notamment les étudiants. La journée sera également retransmise sur la chaine YouTube de Tahiti Tourisme.

L’équipe du siège de Tahiti Tourisme présentera ses actions sur le marché local, les nouvelles actions dans le cadre de la campagne de sensibilisation 2019, les dernières avancées dans le déploiement de sa stratégie de marketing digital, et la prochaine campagne de communication internationale de 2020, « Tahiti et Ses Îles, Les Îles du Mana », créée par l’agence de communication californienne MeringCarson à la suite de la campagne « Embraced by Mana ».

Quatre panels de discussion

La journée se poursuivra avec 4 panels de discussion. Le premier sera consacré à l’Asie, un marché à fort potentiel mais sur lequel la Polynésie a du mal à perçer, particulièrement après la forte baisse de fréquentation des visiteurs japonais. L’invité vedette de ce panel sera Mario Hardy, P-dg de la Pacific Asia Travel Association. « L’Asie, c’est toujours le premier marché émetteur du monde, dit le directeur général de Tahiti Tourisme, Paul Sloan. Ça marche pour les autres destinations, quels sont les freins pour nous ? Quelles sont les opportunités ? Comment peut-on avoir accès à ce marché très important ? »

Le thème du second panel sera « comment guider notre destination vers un tourisme durable ? » ; le troisième sera consacré à la transition digitale des acteurs du tourisme polynésien ; et enfin le quatrième panel traitera de « quels outils pour une campagne de sensibilisation efficace ? »

Enfin l’événement se veut éco-responsable : bornes d’eau pour remplir des gourdes réutilisables, pas de vaisselle plastique au déjeuner, et fini l’impression à des centaines d’exemplaires de la brochure, elle sera simplement téléchargeable sur le site internet de Tahiti Tourisme.