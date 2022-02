SEP : affaire renvoyée au 10 octobre

Le procès de Karl Meuel, ancien président de la Société environnement polynésien (SEP) poursuivi pour des faits datant de 2002 à 2010, dans lequel sont également impliqués Dominique Auroy, Patrice Bordet et Hubert Haddad entre autres, devait se tenir ce lundi. Il a été renvoyé au 10 octobre.

Dans cette affaire, Karl Meuel comparait pour détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêt et corruption passive. Une affaire qui avait été déclenchée par un rapport de la chambre territoriale des comptes en 2009, qui évoquait des « anomalies » et des « atteintes à la probité » commises par Karl Meuel. L’affaire concerne également l’homme d’affaires Dominique Auroy, ainsi que Jean-Louis Chailly, tous deux pour recel de détournement de fonds publics, et Michel Yonker pour corruption. Patrick Bordet, ancien directeur du Port autonome est poursuivi lui aussi pour recel de détournement de fonds. Hubert Haddad et son cousin Aimé font également partie des prévenus pour corruption active. Après un premier renvoi en 2021 , l’affaire a de nouveau été renvoyée au 10 octobre en l’absence de Hubert Haddad et de son cousin ainsi que de leurs avocats de métropole. Elle devrait se tenir sur trois jours.