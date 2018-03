Territoriales : sept listes déposées

© Radio 1 et TNTV

A la clôture du dépôt des candidatures pour le premier tour des territoriales lundi midi, sept listes avaient été déposée auprès du haut-commissariat : E reo manahune de Tauhiti Nena, Te ora api no Porinetia de Marcel Tuihani, l’UPR de Jérôme Gasior, le Tavini d’Oscar Temaru, le Tapura d’Edouard Fritch, le Tahoeraa de Geffry Salmon et A ti’a mai de Heia Parau.

Ouvert depuis le 12 mars, le dépôt des candidatures pour les élections territoriales s’est terminé à 12 heures lundi midi. Deux listes avaient été présentées vendredi dernier : E reo Manahune de Tauhiti Nena et le Tavini d’Oscar Temaru. Cinq autres listes ont été déposées lundi matin : dans l’ordre chronologique le Tapura d’Edouard Fritch à 9 heures, Te ora api no Porinetia de Marcel Tuihani, l’UPR de Jérôme Gasior, le Tahoeraa de Geffry Salmon et A ti’a mai de Heia Parau à 11h50.

La France insoumise n’a donc finalement présenté aucune liste. Le jeune candidat mormon, Tevai Haumani, est arrivé à 12h15. Sa liste a été refusée. Corinne Atger de To tatou Ananahi est également arrivée en retard. Sa liste a également été refusée. Tous deux ont annoncé un recours devant le tribunal administratif.

Lundi soir, le haussariat a annoncé avoir délivré deux récépissés définitifs, validants les deux listes déposées vendredi. Celles de E reo manahune et du Tavini.