Sept marins secourus dans la nuit au large de Raiatea

Sept pêcheurs ont dû être hélitreuillés et évacués de leur bonitier la nuit dernière. Alors qu’ils étaient à une soixantaine de kilomètres des côtes, à l’ouest de Raiatea, leur navire a fait naufrage à cause d’une voie d’eau dans la cale des machines.

Sept marins ont été secourus la nuit dernière entre 23h et 2h du matin alors que leur bonitier faisait naufrage à l’ouest de Raiatea, à une soixantaine de kilomètres des côtes. Une voie d’eau serait à l’origine de l’accident, la cale des machines se serait remplie d’eau pour une raison inconnue aujourd’hui. La mer était grosse avec des creux de trois mètres et le vent fort allant jusqu’à 30 nœuds. Les pêcheurs ont déclenché leur balise de détresse et se sont embarqués dans des canots de sauvetage. Grâce à leur téléphone satellitaire, ils ont appelé les secours qui avaient également reçu le signal de détresse. Le JRCC a dépêché sur place un hélicoptère Dauphin qui a hélitreuillé les naufragés en deux temps. Tous ont été transportés à l’hôpital de Uturoa, sains et saufs, mais en état de choc.