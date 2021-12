Sept passagers en provenance du Royaume-Uni refoulés à Tahiti-Faa’a

Un couple et leur bébé ont fait les gros titres de la presse anglaise après avoir été refoulés à l’arrivée en Polynésie lundi dernier. Ils n’avaient pas connaissance du changement de la réglementation entré en vigueur deux jours avant, qui soumet désormais les personnes en provenance du Royaume-Uni aux motifs impérieux. La compagnie aérienne a laissé embarquer sept personnes sur ce vol au départ de Los Angeles.

Le Sun rapporte la mésaventure d’un couple et leur bébé qui, partis du Royaume-Uni le 17 décembre, sont arrivés à Tahiti le 20 après un court séjour à Los Angeles. Ils devaient rester jusqu’au 12 janvier. Au débarquement, la police de l’air et des frontières les avise qu’ils seront renvoyés immédiatement, car le décret du Premier ministre daté du 16 décembre, entré en vigueur le 18 décembre, interdit aux citoyens britanniques l’entrée en France et ses territoires sauf motifs impérieux, une décision prise au vu de la flambée des cas Omicron au Royaume-Uni.

Selon le couple, dont le dossier Etis avait été validé quelques jours plus tôt, ils n’ont pas été prévenus de ce changement et la compagnie aérienne leur a confirmé que leur voyage était possible. À l’arrivée à Tahiti-Faa’a, se plaint le jeune papa, même le site Internet de l’État ne mentionnait pas ces nouvelles conditions de voyage.

« Ils ont été si malpolis et irrespectueux, déclare-t-il à la presse. Et clairement ils se fichaient que nous ayons un enfant de six mois avec nous. Ils nous ont placé dans une pièce sans climatisation et sans nourriture pendant près de six heures. »

Renseignements pris auprès des autorités de l’État, le couple et leur enfant n’étaient pas les seuls : au total sept passagers résidant ou ayant récemment séjourné au Royaume-Uni étaient à bord. C’est donc une erreur du transporteur aérien, malgré la communication que les services de l’État assurent avoir faite, qui est à l’origine de cette mésaventure.

Le gouvernement du Royaume-Uni a pourtant prévenu que plusieurs pays peuvent changer rapidement leurs conditions d’admission en fonction du Covid. Mais le père ne semble pas avoir tout compris sur la pandémie, et affirme : « Nous sommes pris dans une sorte d’interdiction politique, c’est ce qui me met en colère, parce qu’ils veulent juste qu’on parte et on dirait que c’est basé sur la nationalité. »

Le Sun, qui insiste sur le traitement anti-Britannique subi par la famille, omet quelques détails. Le bébé étant légèrement souffrant, le médecin de la compagnie a recommandé que la famille ne soit pas immédiatement remise sur un vol à destination de Los Angeles. C’est donc dans un bungalow sur pilotis, dans un quatre-étoiles de la côte Ouest, qu’ils ont passé trois jours à l’isolement, avant de rembarquer jeudi soir pour Los Angeles, après avoir obtenu un surclassement.