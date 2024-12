Sept personnes blessées dans l’effondrement d’une terrasse

La terrasse en bois d’une maison située à Pamatai Hills s’est effondrée ce lundi soir, entraînant sept adultes dans une chute sur une trentaine de mètres, selon un communiqué du Haut-commissariat. Une des victimes est en urgence absolue.

Sept personnes ont été secourues ce lundi soir après avoir été entraînées dans l’effondrement de la terrasse d’une maison située dans le lotissement de Pamatai Hills à Faa’a. Elles ont fait une chute d’une trentaine de mètres.

Selon le bilan provisoire du Haut-commissariat, une des victimes est en urgence absolue, les six autres en urgence relative.

20 personnes ont été engagées pour leur porter secours, avec 6 camions des sapeurs-pompiers de Faa’a, Punaauia et Papeete, et une ambulance du SMUR. La gendarmerie et la police municipale sont également sur place.

Avec communiqué