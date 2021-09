Sept postes en réanimation créés grâce à l’arrivée des renforts

Ce jeudi le CHPF a présenté leurs missions aux renforts sanitaires arrivés hier soir et ce matin de Paris. Cinquante-neuf d’entre eux vont intégrer le CHPF et les autres iront renforcer les hôpitaux périphériques. Cette bouffée d’air va permettre de ramener le nombre de patients par infirmier de 12 à 8, de créer 7 postes de réanimation et de relever le contingent arrivé à la mi-août. Ils sont sur le territoire pour au moins 3 semaines.

L’accueil du CHPF fait aux renforts arrivés de Paris se résume en un mot : « mauruuru« . Les personnels de santé du fenua « sur les genoux » vont être renforcées dès demain matin. Sur les 84 soignants arrivés hier soir et ce matin, 59 vont intégrer le CHPF et les autres seront répartis dans les hôpitaux de Moorea, Taravao et Uturoa. Quinze d’entre eux remplacent le premier contingent arrivé à la mi-août. Claude Panero, directrice générale du CHPF, a présenté avec son équipe la situation en Polynésie et à l’hôpital aux nouveaux arrivants pour les mettre dans le bain au plus vite. Car ils ont du pain sur la planche : « Ils ont notamment vocation à venir en soutien au service des urgences, à améliorer la prise en charge des hospitalisations covid dites « conventionnelles », puisqu’on va retrouver un ratio d’un infirmier pour 8 patients. » Actuellement, il y a un infirmier pour 12 patients Covid au CHPF « alors qu’il y a des prises en charge extrêmement lourdes à gérer », explique Claude Panero. Celles-ci vont donc être améliorées par l’arrivée de ces renforts venus volontairement de métropole. Parmi ces volontaires, il y a beaucoup d’infirmiers spécialisés en réanimation : cela va permettre l’ouverture de quelques postes et porter la capacité du service de 48 à 55.

Solidarité nationale et locale pour le CHPF

Dans la salle, l’ambiance est au travail et à la bonne volonté. Parmi ces renforts accueillis aujourd’hui, Jean-Pierre, aide-soignant au CHU de Saint-Etienne, est né en Polynésie et il est sur le front, comme beaucoup d’entre eux, depuis le début de la crise en France. De son point de vue ce qui est inquiétant en Polynésie, c’est la tranche d’âge touchée qui est « de plus en plus jeune » : d’après les données présentées par le CHPF, en service Covid on compte à présent 1 homme pour trois femmes âgés en moyenne de 56,8 ans. Son message est le suivant : « faites confiance à la médecine française, il n’y a que comme ça que l’ont pourra stopper ce virus et tous les variants qui arrivent ».

Les besoins des services de santé concernent principalement du personnel médical formé, et le soutien apporté par l’État à ce niveau est vivement salué par la direction du CHPF. Au niveau local, la population confinée témoigne, presque impuissante face au drame et se porte volontaire par divers moyens pour soutenir le personnel de santé du Pays : les initiatives pour les nourrir ne se comptent plus mais certains veulent aussi travailler sur le terrain. La directrice du CHPF dit sa gratitude envers ces nombreuses personnes « avec qui le CHPF est en contact, afin de définir quelles missions de bénévolat ils pourraient remplir »: « C’est formidable cet engouement, c’est ça la Polynésie aussi, cette solidarité ça fait chaud au cœur ». Sans formation médicale, difficile de trouver une place : il s’agira le plus souvent de la « permanence ou de la conciergerie pour les familles, afin de garder un lien entre les patients et leurs familles ».

Ces volontaires de la réserve sanitaire et sont présents pour au moins trois semaines puis, suivant l’évolution de la situation, le CHPF espère soit une relève de ces personnels, soit une prolongation de leur séjour. D’ici la fin de la semaine 66 autres soignants sont attendus, qui seront répartis dans toutes les structures de Polynésie.