Séquestration sur fond d’ice : un prévenu relâché en attendant son jugement

Le tribunal de Papeete a ordonné ce mercredi matin le placement sous contrôle judiciaire d’un prévenu jusqu’alors détenu dans le cadre d’une affaire de séquestration sur fond d’Ice. Il sera jugé avec 7 autres personnes le 14 mars prochain.

C’est au terme de l’audience de relais tenue ce matin au tribunal de Papeete que la décision est tombée. Impliqué avec 7 autres personnes dans un deal d’ice qui a mal tourné, l’homme de 40 ans, a joué un rôle principal dans l’enlèvement et la séquestration d’une femme en janvier 2022. Après s’être fait arnaquer par le compagnon de la victime qui leur avait vendu du gros sel à la place de 500 000 francs de méthamphétamine, , le groupe d’acheteurs s’était rendu chez le vendeur dans l’espoir de se faire rembourser. Là-bas, ils ne trouvent pas d’argent mais décident de s’emparer d’affaires de valeurs et d’enlever la copine du vendeur, qu’ils séquestrent quelques heures. Depuis, le prévenu principal était placé en détention, et vient d’être relâché en attendant d’être jugé. « Ça fait bientôt un an qu’il est en détention provisoire, précise Me Chaine. Il va pouvoir préparer son projet professionnel au cas où il serait libéré lors du jugement.«

Son avocate avait déjà demandé son placement sous contrôle judiciaire en novembre dernier. Une requête qui avait été rejetée par le tribunal, mais qui vient finalement d’être approuvée. Cette affaire qui pour la vice-procureure, Hélène Geiger s’apparente à « un règlement de comptes sur fond de stupéfiants qui n’est toujours pas réglé« , sera donc jugée le 14 mars prochain.