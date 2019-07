Services d’urgence : Hitiaa et Punaauia passent au numéro d’appel unique

Après Arue et Pirae, c’est au tour des communes de Punaauia et de Hitiaa o te Ra d’intégrer le Centre de traitement des appels. La signature de la convention d’adhésion au CTA s’est effectuée ce mercredi à la mairie de Arue. Dès le mois d’octobre, les administrés des communes nouvellement intégrées n’auront plus qu’à composer le 18 dans tous les cas d’urgence.

Le Centre traitement des appels (CTA) est situé dans le CHPF de Taaone et fonctionne comme un centre de dispatching. Il mutualise les services d’incendie -le 18 des pompiers – et de secours – le 15 du Samu. En fonction du type d’intervention et du lieu où les secours doivent intervenir, le CTA mobilise les services concernés. Les explications du sergent Mathias Coenye chef de salle au CTA.

Dès le mois d’octobre, quand ils composeront le 18 les administrés des communes de Punaauia et de Hitiaa seront assurés que tous leurs appels seront pris en charge. Que ce soit un accident de voiture, un incendie ou une personne dont l’état nécessite des soins urgents, le CTA enverra sur place un camion de pompiers ou une ambulance.

Philippe Vaitoare est responsable de la sécurité publique de Hitiaa o Te Ra. Pour lui, intégrer le CTA ne présente que des avantages, surtout lorsque les secours de la commune interviennent dans des zones hors réseau et ne sont pas joignables en cas de problème.

Depuis le début de l’année 2019 le CTA qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a reçu 1 300 appels émanant des communes de Pirae et de Arue.