L’épidémie locale de variant Omicron continue de progresser avec 1 388 cas actifs, mais seulement 4 hospitalisations pour covid aigu sont signalées ce mercredi, toutes hors réanimation. Le bulletin épidémiologique de la semaine dernière fait état d’une épidémie qui touche un public plus jeune – 33 ans de moyenne d’âge – avec une sous-estimation importante du nombre de cas.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la plateforme Covid, le discours était plutôt nuancé. L’épidémie de variant Omicron du Covid-19 progresse rapidement avec « un taux d’incidence de 317/100 000″ en fin de semaine dernière, certes, mais elle ne provoque pas l’engorgement des services de santé. Seulement 4 hospitalisations pour Covid aigu sont signalées aujourd’hui et 6 hospitalisations pour d’autres pathologies en secteur Covid. La circulation du virus s’intensifie avec l’apparition de plusieurs clusters dans les îles notamment. Un phénomène sous-estimé au vue du taux de positivité des tests qui a « fortement augmenté, alors que le taux de dépistage est resté stable ». Enfin, la population concernée est plus jeune avec une moyenne d’âge de 33 ans, car la plupart des personnes plus âgées sont vaccinées, expliquait la plateforme.

La vaccination continue

Actuellement 77,7% des plus de 12 ans ont un schéma vaccinal complet. Pour se faire vacciner, le centre grand format de la Présidence rouvre ses portes à partir de demain et jusqu’à dimanche au moins, à partir de 7h30 et jusqu’à 15h30 jeudi, 14h30 vendredi, 16h30 samedi et enfin 12h30 dimanche.

La vaccination ouverte aux 5-11 ans La plateforme Covid a annoncé aujourd’hui l’ouverture de la vaccination contre le Covid aux enfants de 5 à 11 ans, suivie par le compte rendu du conseil des ministres. C’est le produit du laboratoire Pfizer dont l’utilisation pour cette tranche d’âge est autorisée par la Haute Autorité de Santé depuis le 20 décembre 2021. Ainsi, il sera possible de faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans ce samedi samedi 5 février à l’institut Mathilde Frebault de 8 heures à 11 heures.

BEH N°81