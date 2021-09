Le dernier carré épidémiologique confirme la baisse, lente mais progressive, des hospitalisations Covid, ainsi que des décès, qui restent toutefois exceptionnellement nombreux.

Trois morts en 24 heures. Voilà un mois que le carré épidémiologique diffusé quotidiennement par la plateforme Covid n’avait pas affiché un bilan si bas. Dans ce laps de temps, 362 décès liés au virus ont eu lieu au fenua, faisant grimper à 538 morts le bilan local de l’épidémie depuis 2020. Un bilan qui omet un certain nombre de décès à domicile, comme l’ont déjà plusieurs fois pointé les autorités, pour l’instant incapables, faute de traitement des certificats de décès déposés en mairie, d’avancer un chiffre consolidé. Pour autant, la surmortalité due au virus parait évidente dans les dernières données collectées par l’ISPF, notamment au mois d’août. Le mois de septembre devrait s’avérer moins meurtrier : de 128 fin août, le nombre de décès Covid sur 7 jours est retombée à 75. Un chiffre toujours dramatique, quand on sait que le fenua connait, hors crise et en moyenne, entre 27 et 31 décès hebdomadaires toutes causes confondues.

La mortalité baisse progressivement, donc, de même que les hospitalisations. En une dizaine de jours, une centaine de personnes de moins sont prises en charge pour des symptômes grave de Covid dans les hôpitaux polynésiens. « On peut dire qu’on a franchi le pic », avait estimé, lors d’un point presse hier, le Dr. Ségalin. Pas d’excès d’optimisme pour le médecin attaché à la direction de la santé : « la plupart des indicateurs restent largement au-dessus des seuils d’alerte », précise-t-il. Et l’état de saturation du système de santé est toujours là. 303 patients dans les filières Covid, c’est presque trois fois le nombre atteint au pic de la première vague, début novembre 2020. 27 patients étaient alors en réanimation. Ils sont aujourd’hui 57, là où le CHPF avant la crise Covid ne pouvait accueillir qu’une douzaine de « réa » en même temps. À ces chiffres s’ajoutent ceux des hospitalisations à domicile ou dans les centres spécialisés et municipaux. Comme le pointe le bulletin épidémiologique de la semaine dernière, 723 patients étaient sous « oxygénothérapie court terme » (équipés d’un concentrateur à oxygène), sous surveillance et prescription de leur médecin traitant ou après une hospitalisation. Le chiffre n’a cessé d’augmenter depuis le début de la crise, mais le nombre de nouvelles prescriptions a pour la première fois baissé la semaine passée.