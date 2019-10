S’évader et rigoler avec les Vice Versa

Le duo déjanté Vice Versa vient d’arriver à Tahiti pour présenter leur spectacle atypique « Imagine ». Un show mêlant humour, mime, théâtre, chant, beatbox et acrobaties qui invite chacun à poursuivre ses rêves.

Les Vice Versa, Indiaye Zami et Anthony Figueiredo, ont pour le moins le rire communicatif, et la vie ne s’est pas trompé quand elle a fait se rencontrer ses deux fans des comiques anglo-saxons et des cartoons. Un duo qui a donné une forme de spectacle plutôt atypique mêlant l’humour, évidement, avec le théâtre, les acrobaties, la danse ou encore le mime. « Imagine », c’est le nom du spectacle, sera présenté du 4 au 6 octobre au Petit théâtre de la Maison de la culture. Ce show de music hall plonge le public dans la création d’un spectacle comme l’explique le duo, dont la complicité donne une idée de l’ambiance du spectacle.

Ce spectacle a germé après « un délire » lors d’une soirée entre eux. Indiaye et Anthony voulaient juste « réaliser leur rêve », et c’est d’ailleurs le message qui s’attache à faire passer auprès du public.

« Imagine » a été mis en scène par Régis Truchy, figure reconnu dans le monde du Hip Hop, et du cirque pour son personnage « The Waver » au cirque du soleil. Indiaye et Anthony reconnaissent volontiers que leur spectacle et leur jeu ont pris une nouvelle dimension scénique à son contact. Une raison de plus, s’il en fallait, pour aller voir les Vice Versa au Petit théâtre.

En tout cas, ces deux là ne s’attendaient pas à venir jouer en Polynésie : « on voulait juste monter un spectacle et déconner avec, et là c’est un rêve de venir ici, il n’y a pas de mots, c’est génial ».

Pratique :

Les billets sont en vente sur la billetterie en ligne, dans les magasins Carrefour et à Radio 1 Fare Ute.