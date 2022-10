Shell Va’a remporte la première étape de la Hawaiki Nui 2022

Les jaunes, grands vainqueurs de l’édition 2019, la dernière en date, se sont imposés sur le tronçon Huahine – Raiatea, ce mercredi, dans la première étape de cette 29e édition. Une étape de plus de 44 kilomètres, marquée par des conditions de mer et de vents difficiles, dès la sortie de la passe de Fare, et jusqu’à l’arrivée à Uturoa. Shell devance de 3 minutes la team Air Tahiti elle même une minute devant l’équipage de Paddling connexion.

Plus d’informations à venir…