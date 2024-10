Shell Va’a remporte sa 13e Molokai Hoe

Shell Va’a a repris ses bonnes habitudes : après 4 ans d’interruption, la 72e édition de la Molokai Hoe a de nouveau été survolée par Shell Va’a, qui conserve son titre de 2019. En 4 heures, 35 minutes et 7 secondes, les neuf rameurs d’Albert Moux n’ont toutefois pas battu leur record établi en 2011. Popora te hoe mamu emporte la 4e place, derrière Wailea et Keaukaha.

Toujours intouchables, les rameurs de Shell Va’a ont remporté la 72e édition de la mythique Molokai Hoe, en couvrant les 66 kilomètres entre l’île de Molokai et celle de Oahu en 4 heures, 35 minutes, 7 secondes. Soit 13 minutes devant Wailea, un équipage entièrement hawaiien qui s’adjuge la deuxième place, et 17 minutes devant le va’a du Keaukaha Canoe Club, barré par le Tahitien Eric Deane, qui prend la troisième marche du podium.

Popora te hoe mamu, l’équipage de Bora Bora, finit à la quatrième place, après avoir tenu la troisième position pendant une bonne partie de la course. Un résultat final conforme au déroulé de la course, Shell Va’a prenant la tête dès les premières minutes ; Wailea n’a pas lâché la deuxième position, et Bora Bora et Keaukaha ont bataillé pour la troisième place toute la matinée, dans des conditions de houle et de courants très changeantes.

La plus importante course de va’a de Hawaii faisait son retour après quatre ans d’interruption pour cause de crise puis et, l’année dernière, en raison de l’incendie qui avait détruit le ville de Lahaina. La Molokai Hoe a vu le jour en 1952; la première participation tahitienne date de 1975 et l’année suivante, les rameurs du fenua remportent leur premièrere victoire à Hawaii.

Le record de la Molokai Hoe reste invaincu : celui établi par Shell Va’a en 2011, en 4h30mn54 ». Mais les rameurs d’Albert Moux, qui ont remporté aussi la Catalina Race en août dernier, ont les yeux déjà tournés vers le prochain rendez-vous : la Hawaiki Nui Va’a, du 29 au 31 octobre.