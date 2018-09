Sherlock Holmes enquête au Petit théâtre

Sherlock Holmes et le docteur Watson sont arrivés ce week-end à Tahiti pour cinq représentations de la pièce « Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe ». Une enquête interactive avec le public du Petit théâtre à partir du 20 septembre.

Les trois comédiens, Christophe Delort, Karim Wallet et Charlotte Gachon, ne sont pas passés inaperçus dimanche dans l’aéroport de Tahiti-Faa’a, grimés en Sherlock Holmes et son docteur Watson de 1888 dès leur descente de l’avion. Le trio s’apprête à jouer cinq représentations de la pièce « Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe » sur les planches du Petit théâtre de la Maison de la culture. Une pièce créée en 2017 et qui compte déjà plus de 250 représentations. Et si l’interprète de Sherlock Holmes et metteur en scène, Christophe Delort, s’est inspiré des nouvelles de Sir Arthur Conan Doyle, époque fin du XIXème, il se doute bien que les adaptations récentes au cinéma ou à la télévision ont participé au succès de sa pièce.

Particularité de la pièce, les trois comédiens jouent dix personnages sur scène et invitent le public à résoudre une enquête de Sherlock Holmes avec eux. Une comédie qui laisse « parfois la place à l’improvisation », explique Christophe Delort. Le comédien, tout comme sa compagne hors des planches, Charlotte Gachon, viennent d’ailleurs du « théâtre d’impro », alors que Karim Wallet a une formation théâtrale et d’acteur plus classique. Le mélange donne un spectacle « familial » et surtout « interactif ».

Pratique :

Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe, au Petit théâtre avec PACL Event.

Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 septembre à 19h30.

Samedi 22 et dimanche 23 septembre à 17 heures.

Billetterie dans les magasins Carrefour, chez Radio 1 Fare ute ou sur ticket-pacific.pf.