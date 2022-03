Sheyn de retour au fenua pour les Tiare Music Awards

Parmi les nombreux artistes qui se produiront samedi soir aux Tiare Music Awards, Sheyn affichera un sourire tout particulier. Vivant en métropole, mais originaire de Tahiti par sa mère, il n’était plus venu dans le Pacifique depuis ses 7 ans. Le fenua, il le garde pourtant près du cœur, comme en témoignent ses hits Porinetia, Vahine et Tout doucement, des succès en Polynésie comme en Europe.

J-1 et tension à son comble du côté des 30 artistes sélectionnés pour la première édition des Tiare Music Awards. Six catégories, six trophées convoités et une soirée exceptionnelle, rythmée par plusieurs performances live. Parmi les artistes qui monteront sur scène samedi, Aremistic, Hiva, Nohorai, Raumata, Koru et Manahune deux groupes qui offriront au public un concert de clôture de la cérémonie. Mais aussi Sheyn, qui ne s’est jamais produit sur les scènes du fenua.

Bientôt des collaborations à Tahiti ?

Et pour cause, l’artiste de 32 ans, Polynésien par sa mère, vit depuis petit en métropole et n’avait plus foulé le sol du fenua depuis 25 ans. Il a atterri hier soir à Faa’a, spécialement pour chanter certains de ses tubes – Tout doucement, Vahine, Porinetia, qui se sont tous les trois classés numéro 1 sur le To’o 20 de Tiare FM – sur la scène du Tahiti By Pearl resort de Arue, ce samedi. Pour celui qui dit « avoir toujours gardé un lien avec ses racines polynésiennes », ce retour est forcément un grand moment d’émotions :

Sheyn, dit aussi Ariitea , a connu plusieurs succès au fenua ces dernières années. Mais sa carrière remonte à bien plus loin puisqu’il a diffusé ses premières chansons dès l’adolescence dans la région de Nantes, où il a grandi. A 18 ans, le jeune artiste, Martiniquais par son père, signait avec un label suisse, et s’autoproduit depuis lors. Pour lui, les Tiare music awards sont non seulement l’occasion de « récompenser le travail » des musiciens locaux, mais aussi de se rencontrer toute la scène musicale locale. Et pourquoi pas ouvrir la porte à de nouvelles collaborations :

Sheyn fait partie des candidats pour le Tiare Music Award du meilleur artiste masculin de l’année. Des places sont toujours disponibles pour la soirée de samedi à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resort de Arue. La billeterie ouvrira sur place à partir de 16h30.