La deuxième semaine de la 25ème édition du Heiva des écoles de ‘ori Tahiti a débuté mercredi soir au grand théâtre de la Maison de la culture. Quatre groupes sont montés sur scène dont ‘Ori Tahiti by Patricia et Tahiti Choir School.

Les spectacles étaient de qualité mercredi soir à la Maison de la Culture. Et c’est l’école de danse de Patricia Tokoragi, sacrée meilleure danseuse en 2012, qui a ouvert le bal avec une centaine d’élèves. Elle était accompagnée par l’orchestre Amurahi Band dirigé par Tati Salmon et Tahimanu Hikutini ainsi que les chanteurs. C’est la seconde fois que l’école ‘Ori Tahiti by Patricia participe au Heiva des écoles, puisqu’elle a été créée l’an dernier. Les tableaux se sont succédé, ne laissant pas le temps aux spectateurs, venus nombreux, de se remettre de leur émotions. « Les nuisances sonores – Te Maniania » c’est le thème qu’a choisi l’école de danse cette année, avec comme message « Notre patrimoine – les percussions traditionnelles, sera-t-il demain considéré comme des nuisances sonores ? ». En effet, depuis plusieurs années, les groupes de danse n’échappent pas aux plaintes du voisinage pour « nuisances sonores ». Et Patricia au travers de son spectacle a voulu rendre hommage aux musiciens qui jouent notamment les percussions traditionnelles. Elle affirme que « si les musiciens les percussions traditionnelles ne sont pas là, c’est la fin du ‘ori Tahiti, on ne peut pas danser sur des CD ».

Marie-Hélène, une mamie, est descendue spécialement des Îles-Sous-le-Vent pour voir sa petite fille danser.

« Le chant traditionnel est le parent pauvre du Heiva » Steeve Reea

Après l’école ‘Ori Tahiti by Patricia, ce sont les élèves de Tahiti Choir School qui est monté sur scène avec leurs différentes voix. Cette école de chants traditionnels où la polyphonie est mise en avant, existe depuis août 2018. Tahiti Choir School est dirigé par Steeve Reea qu’on ne présente plus. En effet, passionné de chant depuis son plus jeune âge, Steeve Reea a chanté dans la chorale de Charles Atger, puis au Heiva avec Hei Tahiti de Tiare Trompette. Il a aussi chanté, dans le film de Walt Disney « Moana », « Tatou te Horomoana ». Et lorsque ses élèves ont entamé les « himene tumu », le public ravi en a même redemandé.

Vaihere Bordes, une des élèves de Steeve Reea, affirme qu’intégrer l’école Tahiti Choir School lui a apporté un plus, notamment le « chanter juste ».

Jeudi soir quatre autre écoles se produiront au grand théâtre de la Maison de la Culture telles que Hanihei, Nonahere, Temanutiaitau et A ‘ori mai.