Le guitariste, auteur et compositeur polynésien assurera, ces vendredi et samedi, la première partie de Michaël Gregorio. Un artiste dont il avait déjà eu l’occasion de voir le show, d’où il était sorti « vraiment impressionné », « époustouflé » par sa performance, sa sensibilité et sa « générosité » avec le public. Au Grand Théâtre, Silvio Cicero chantera notamment son dernier titre, Petit princesse.



Ce ne sera pas sa première première partie. Il a déjà assuré les avants-concerts de plusieurs artistes connus comme Vianney, Kiko and Gipsyland….Il a également rencontré Kenji Girac. Des moments toujours très intéressants pour Silvio Cicero qui peut échanger avec eux sur la musique, l’art et leur état d’esprit, pour s’en inspirer. « Les premières parties c’est difficile. Les gens s’impatientent, ils sont venus pour un artiste et pas pour toi. C’est un public à conquérir. Mais le public à Tahiti il est vraiment cool. J’ai quand même apporté du linge du rechange au cas je recevrais des tomates ou des œufs (rires). » Il assurera donc ce vendredi soir et samedi soir au Grand Théâtre la première partie de Michaël Gregorio.

Un artiste qu’il est allé voir lors de son dernier passage au fenua et dont il se souvient très bien. « J’ai été époustouflé par sa performance, son talent, sa technique, sa sensibilité artistique. Il est très généreux sur scène. J’en suis sorti très inspiré en tant qu’artiste. Bouché bée, vraiment impressionné par sa performance. Quand il a imité le solo de guitare, moi qui suis guitariste, je me suis demandé mais quelle pédale d’effet il utilise. Eh non, c’est sa voix. Toutes les grandes voix qu’il imite, c’est perturbant. »

Est-ce qu’il espère ou appréhende que l’artiste s’empare de sa voix à lui ? « Ce serait un honneur qu’il daigne m’imiter. Ce serait intéressant. Mais je me dis que je n’ai pas de caractéristiques particulières dans ma voix… Enfin je ne sais pas. Je ne vais pas m’avancer. On verra ! »

Mais surtout il a hâte de parler musique avec lui. En 2019, il avait été très inspiré par Michaël Gregorio : « Je me suis dit quel bosseur. Pour arriver à être aussi précis c’est beaucoup d’ajustement, de travail. Tu chantes, tu analyses, tu ajustes encore. C’est beaucoup de travail et du talent. Ça m’incite à travailler. Pour arriver là, ce sont des heures de travail à peaufiner le timbre de sa voix. »

Silvio Cicero travaille justement à son prochain EP qu’il espère sortir l’année prochaine. Et vient tout juste de sortir Petite princesse qu’il a enregistré à Tahiti et aux États-Unis. « On a été à New York à la recherche d’un son différent, plus pop, plus moderne. Petite princesse a aussi été enregistré à Tahiti. Je fais souvent ça : j’enregistre les voix ici comme ça je prends mon temps pour refaire les prises. Aux États-Unis je suis plus dans la production, le mixage, le son. Je cherche un son. Pourquoi je vais aux États-Unis pour enregistrer ? Parce que je cherche un son comme ce qu’on entend sur Radio1, un son pop. »