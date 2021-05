Silvio Cicero de retour sur scène le 28 mai

Le guitariste, chanteur et compositeur lance une première tournée avec son groupe. L’occasion de faire redécouvrir en live tous ses succès et de présenter son album à paraître. Rendez-vous le 28 mai au Tahiti By Pearl Resorts et le 4 juin au Manava Beach Resort Moorea.

En septembre dernier, Silvio Cicero faisait partie des artistes d’outre-mer invités sur la prestigieuse scène parisienne de l’Olympia. Un nouveau tournant dans la carrière du jeune artiste, qui a déjà eu l’occasion d’assurer la première partie des Gypsy Kings ou de Vianney, et de chanter en duo avec Julien Doré. Mais cette fois, c’est son propre concert et sa propre tournée, intitulée Teie Ho’i, que l’interprète de Taapuna Girl, Here Faito Ore ou Ma Polynésienne a voulu préparer.

Il l’entamera le 28 mai au Tahiti by Pearl Resorts de Arue. Le guitariste de 28 ans, qui s’était fait connaitre dès l’âge de 16 ans en remportant le Tahiti Festival Guitare, sera accompagné pour la première fois de son groupe pour faire redécouvrir ses succès… Et pourquoi pas présenter quelques inédits, dont un duo avec Andy Tupaia qui doit être au menu sur son premier album, attendu dans les semaines à venir. La soirée commencera dès 16 heures avec DJ Kenzo & Otantik Soul et se terminera par un « after » avec DJ Nasty, connu pour ses mix « Moomba Chill ».

Silvio Cicero, le 28 mai au Tahiti by pearl resorts de Arue, et le 4 juin au Manava beach Resort de Moorea. Billets à partir de 2500 francs en vente sur ticket-pacific.pf.