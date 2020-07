Sio Agafili, enfermé cinq ans de trop dans une prison samoane

La presse internationale s’est fait l’écho de l’édifiante histoire de Sio Agafili, samoan, qui a passé cinq ans supplémentaires en prison alors qu’il avait purgé sa peine. « Personne ne m’a rien dit » a-t-il affirmé lors d’une interview au Samoa Observer.

Le journal The Guardian rapporte que Sio Agafili, samoan de 45 ans, a été condamné en novembre 2008 à 7 ans de prison pour un cambriolage. En décembre de la même année, il est de nouveau condamné à 5 ans de prison pour cambriolage. Logiquement, ses deux peines auraient dû se confondre et ce père de trois enfants aurait dû sortir de la prison Tanumalala en décembre 2015. Or ni l’administration pénitentiaire, ni Sio Agafili lui-même, qui explique avoir « perdu le compte des jours », ne se sont rendu compte de la situation.

Ce n’est que la semaine dernière, à la faveur d’une comparution devant la cour suprême pour une suspicion d’agression commise lors d’une mutinerie au sein de la prison, que la situation ubuesque a été mise à jour. Il a donc été relâché, après précisément 4 ans et 8 mois de trop en prison.

L’avocate de Sio Agafili, Muriel Lui, a indiqué à RNZ Pacific qu’elle envisageait des poursuites pour obtenir une compensation de ces années supplémentaires passées en prison.

Et le sort de Sio Agafili n’est pas isolé, compte tenu des nombreuses critiques adressées au système carcéral samoan depuis plusieurs années. Personnel incompétent, surpopulation, incarcération de mineurs avec des adultes, nombreuses évasions… D’ailleurs en mars dernier, le système a été complètement démantelé et mis sous tutelle du ministère de la police.