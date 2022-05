Six heures de garde à vue pour Oscar Temaru

Le maire de Faa’a et son premier adjoint, Robert Maker, ont été placés en garde à vue mardi dans le cadre de l’enquête sur les frais de défense de l’affaire Radio Tefana, a appris Tahiti Infos.

D’après le quotidien, Oscar Temaru et son premier adjoint à la mairie de Faa’a, Robert Maker, ont été placés en garde à vue pendant plus de six heures, mardi après-midi, à la section de recherche de la gendarmerie. Ils ont été entendus dans le cadre de l’enquête préliminaire pour « détournement de fonds publics et recel » ouverte à propos des frais de défense du leader indépendantiste dans l’affaire Radio Tefana. Le Conseil municipal de Faa’a, dont certains élus avaient eux-mêmes été auditionnés il y a quelques jours, avait voté une « protection fonctionnelle » de près de 11,6 millions de francs au bénéfice du tavana. Une prise en charge des frais de défense dont la légalité est remise en question. Une première enquête avait été menée depuis Papeete, et avait notamment été marquée par une saisie pénale d’un montant équivalent à la protection fonctionnelle, sur les comptes d’Oscar Temaru. Une saisie qui avait déclenché un mouvement de protestation mené par le Tavini et qui a depuis été annulée par la chambre de l’instruction.

Depuis le début de l’année, comme le rappelle Tahiti Infos, c’est la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs), compétente en matière de délinquance financière, qui a repris l’enquête. Et qui a donc fait procéder à ces nouvelles auditions et ces gardes à vue. Cette enquête sur les frais de défense fait partie des « affaires parasites » qui ont poussé la justice à renvoyer pour la quatrième fois le procès en appel de l’affaire Radio Tefana, dans laquelle l’ancien président avait été condamné à six mois de prison avec sursis et 5 millions de francs d’amende pour prise illégale d’intérêt. La cour, qui avait estimé n’être « pas en mesure d’assurer à Oscar Temaru un jugement équitable » avait fixé une nouvelle audience au 29 août.