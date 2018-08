Six nouvelles places à prendre dans l’incubateur Prism

Prism lance la semaine prochaine les candidatures pour sa troisième session. Six places sont à pourvoir pour neuf mois d’accompagnement par l’incubateur d’entreprises innovantes.

L’incubateur Prism s’apprête à constituer sa troisième promotion d’entrepreneurs innovants. Un nouvel appel à projets va avoir lieu entre le 14 août et le 14 septembre. Six places sont à pourvoir pour rejoindre Poerani Albert, lauréate du prix du jury de la Start Up Cup. Les candidatures sont à déposer en ligne sur le site internet de Prism.

Pour être sélectionnés, les candidats à l’incubation doivent « identifier un problème sur un marché spécifique, proposer une solution innovante, avoir au moins deux ans d’existence, et avoir une équipe est un vrai plus ».

Capucine Moyrand est l’une des animatrices de cet incubateur d’entreprises.

Coaching, formations, mécénat de compétences, l’incubateur Prism de la CCISM a déjà formé deux promotions. Pour cette troisième session de neuf mois, une présélection sera annoncée le 28 septembre, puis des entretiens auront lieu avant l’annonce de la nouvelle promo en octobre et la rentrée de l’incubateur le 5 novembre.