Six trafiquants d’ice interpellés

Selon nos confrères de Tahiti Infos, une opération conjointe des forces de l’ordre, mardi, a permis l’arrestation de six personnes qui se livraient au trafic de stupéfiants. 50 grammes d’ice, du LSD, du crack et plusieurs centaines de grammes de paka ont été saisis ainsi que 15 millions de Fcfp et des armes.

L’opération s’est effectuée en même temps dans différentes communes de Tahiti, à Papeete, Faa’a, Arue et Punaauia. L’un des trafiquants, serait bien connu des services de police et soupçonné d’être à la tête d’un trafic bien organisé. Les six personnes, dont une femme ont été placées en garde à vue.